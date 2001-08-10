Коронавирус попал на Сахалин с московским рейсом

Все прибывшие в Сахалинскую область и их семьи обязаны находиться в домашней обсервации. Предписание касается не только пассажиров заграничных и российских авиарейсов, паромной переправы, но и тех, с кем они проживают. Такое решение сегодня, 30 марта, приняли на заседании оперативного штаба в правительстве региона.

Чтобы усилить контроль над соблюдением режима, в островной области начали использовать цифровые технологии. Система «Безопасный город» и телефонная связь позволяют отслеживать тех, кто выходит из дома и представляет опасность для здоровья окружающих. За нарушение грозит ответственность, вплоть до уголовной.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве, региональный Минздрав и Роспотребназор по Сахалинской области сегодня адресно работают с каждым пассажиром. Уже проверили около 200 человек с московского рейса, с которым 19 марта на остров попала коронавирусная инфекция. Все пассажиры и их ближайшее окружение находятся на домашнем карантине.

Также проверяют более 900 человек, прибывших на Сахалин за последние дни из других регионов. Всех пассажиров обойдут по домам и возьмут экспресс-анализ на коронавирус.

На заседании оперативного штаба было дано еще одно важное поручение – сформировать базу данных жителей, которые обеспечивают жизнедеятельность региона. Это работники органов власти, правоохранительных органов, медицинских и экстренных служб, предприятий пищевой промышленности, продовольственных магазинов, аптек и других жизненно важных организаций. Они получат специальные QR-коды, разрешающие выходить на работу и перемещаться по городу.

Министр здравоохранения области рассказал, что сахалинские лаборатории в сутки исследуют на коронавирус анализы 600 человек.

Пациенты с подозрением на COVID-19 направляются в областной кожно-венерологический диспансер, там специально предусмотрено 85 коек. Также подготовлено 200 мест в Долинской центральной районной больнице. Инфекционный госпиталь (55 коек) разворачивается в санатории «Синегорские минеральные воды».

В качестве обсервационных пунктов используются оздоровительно-досуговый центр «Юбилейный», лагерь «Юный железнодорожник», гостиница «Спортивная». Еще один медицинский обсерватор сейчас создается всанатории «Аралия». До 1000 резервных мест обустраивается на базе спортивного комплекса «Олимпия парк».

Для информирования жителей работает региональная автоматизированная система централизованного оповещения. Два раза в день, в 10 и 14 часов, сахалинцам будут напоминать о необходимости оставаться дома.