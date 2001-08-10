Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2020
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В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
13:02, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Горнозаводска заплатит крупный штраф за распространение ложной информации

Жительница Горнозаводска заплатит крупный штраф за распространение ложной информации

Запись, на которой взволнованный женский голос сообщает: «Сейчас позвонил Андрей Генрихович. Сказал, что им на работу позвонили с администрации и оповестили их о том, что с Невельска в тяжелом состоянии увезли двух пациентов подтвержденных с коронавирусом» стала распространяться вчера, 31 марта, около 15.00 в WhatsApp.

Спустя два часа полицейские установили личность «фейкомета». Ей оказалась 29-летняя жительница Горнозаводска. Она раскаялась в содеянном и попросила прощения, сообщили ТИА "Острова" в районной администрации.

На нее составлен протокол по статье 13.15 ч. 9 КоАП РФ «распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». Эта статья влечет наложение штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

Администрация Невельска просит жителей района доверять только официальной информации.

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