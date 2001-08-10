В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса

На сегодняшний день у жителей островного региона новосибирская лаборатория подтвердила инфекционное заболевание. Однако анализы гражданина КНР, который долгое время не проявляет признаков болезни, находятся на повторном исследовании. Такая информация прозвучала сегодня на заседании оперативного штаба в областном правительстве, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.

Коронавирусная инфекция зафиксирована в одной семье. Пара сахалинцев проводила отпуск в Мексике и на Кубе, вернулась на остров московским рейсом 19 марта. Дома они успели заразить двух ближайших родственников.

– Все пациенты находятся в инфекционных боксах. Наши врачи своевременно подобрали лечение. И мы уже отмечаем положительную динамику как в клинической картине, так и в диагностической. Чтобы точнее оценить состояние здоровья, мы используем компьютерный томограф, – рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Специалисты оперативно обследовали людей, с которыми контактировали пациенты. У всех тесты на COVID-19 дали отрицательный результат. Люди из ближайшего окружения находятся под наблюдением в медицинских учреждениях.

Под подозрением на коронавирус в инфекционном отделении находится также гражданин Китая. Первый тест показал положительный результат. Но пациент на протяжении длительного времени не проявляют признаков заболевания, поэтому сейчас новосибирский «Вектор» уточняет результаты.

Сахалинские медицинские службы готовы к борьбе с распространением новой инфекции по островам. В Долинской ЦРБ развернули инфекционный госпиталь. Также предусмотрели места в южно-сахалинской горбольнице имени Анкудинова и в областной детской больнице, если понадобится спасать маленьких пациентов. Для медицинской обсервации подготовили областной кожно-венерологический диспансер и санаторий «Синегорские минеральные воды». Всего – более 600 мест.

Кроме того, в качестве обсерваторов используется оздоровительно-досуговый центр «Юбилейный», лагерь «Юный железнодорожник», гостиница «Спортивная». Если потребует ситуация, еще 1000 мест развернут в загородном спортивном комплексе «Олимпия парк».

Следует отметить, что эта работа проводится с соблюдением всех мер безопасности, чтобы оградить жителей Березняков, Долинска, Южно-Сахалинска и других населенных пуктов от распространения опасной инфекции.

Каждый сутки в Сахалинской области на COVID-19 обследуют 600 человек. По поручению губернатора этот показатель увеличат до 2,5 тысяч человек. Для этого развернут дополнительный блок лаборатории. Из Санкт-Петербурга в островной регион уже идет более 160 тысяч пробирок.

Обязательное тестирование проходят все пассажиры, прибывающие на Сахалин, а также члены их семей, пациенты с пневмонией и простудными заболеваниями. Валерий Лимаренко поручил проводить исследование для людей из группы риска – людей старше 65 лет, продавцов, курьеров, экипажей воздушных и морских судов, правоохранителей и волонтеров, задействованных в патрулировании, сотрудников крупных предприятий, вносящих весомый вклад в областной бюджет.