Пятерых сахалинцев отправляют в инфекционную больницу

Еще двое подозреваемых на коронавирус появились в Сахалинской области. Итого 5 новых человек. Точное количество будет известно после того, как придут анализы из лаборатории "Вектор", сообщается в Telegram-канале Валерия Лимаренко.

Сейчас в срочном порядке всех троих отправили в инфекционную больницу. Людей, которые с ними контактировали, выявляют и отправляют на карантин.

"Если тесты дадут положительный результат, то нам нужно будет изолировать еще около 400-500 человек, которые летели на самолете с этими людьми", - заявил Валерий Лимаренко.