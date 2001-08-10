Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2020
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14:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пятерых сахалинцев отправляют в инфекционную больницу

Пятерых сахалинцев отправляют в инфекционную больницу
Еще двое подозреваемых на коронавирус появились в Сахалинской области. Итого 5 новых человек. Точное количество будет известно после того, как придут анализы из лаборатории "Вектор", сообщается в Telegram-канале Валерия Лимаренко.
 
Сейчас в срочном порядке всех троих отправили в инфекционную больницу. Людей, которые с ними контактировали, выявляют и отправляют на карантин.
 
"Если тесты дадут положительный результат, то нам нужно будет изолировать еще около 400-500 человек, которые летели на самолете с этими людьми", - заявил Валерий Лимаренко.

Кроме того, всех летевших этими рейсами отправят на КТ легких.

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