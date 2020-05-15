Тихоокеанское
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12:52, 15.05.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще четыре заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Сахалинской области

Еще четыре заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Сахалинской области
Еще четыре заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Сахалинской области сегодня, 15 мая, Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения в своем Instagram.
 
"50 случаев коронавирусной инфекции. Сегодня статистика пополнилась сразу на 4 новых пациента. В этих данных – первый случай заболевания, зафиксированного на курильском острове – на Кунашире.
 
Приняты меры к нераспространению – определены все возможные контактные лица, сам пациент санавиацией направляется в инфекционный госпиталь в Долинске.
 
При этом еще для двух пациентов лечение уже позади.
 
Итого в Сахалинской области на 15 мая – 50 случаев заболевания, 27 выписано с выздоровлением, 23 проходят лечение", - говорится в посте.

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