Еще четыре заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Сахалинской области сегодня, 15 мая, Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения в своем Instagram.

"50 случаев коронавирусной инфекции. Сегодня статистика пополнилась сразу на 4 новых пациента. В этих данных – первый случай заболевания, зафиксированного на курильском острове – на Кунашире.

Приняты меры к нераспространению – определены все возможные контактные лица, сам пациент санавиацией направляется в инфекционный госпиталь в Долинске.

При этом еще для двух пациентов лечение уже позади.

Итого в Сахалинской области на 15 мая – 50 случаев заболевания, 27 выписано с выздоровлением, 23 проходят лечение", - говорится в посте.