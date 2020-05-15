В Южно-Курильске введен режим ЧС

На Курильских островах зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Чтобы организовать экстренные мероприятия по установлению круга контактных лиц и не допустить распространения инфекции муниципалитет ввел режим чрезвычайной ситуации.

COVID-19 выявлен у жителя Дагестана, прибывшего на Кунашир несколько дней назад. Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат. Пассажир получил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал анализы – мазки из носа и горла.

При этом, не дожидаясь окончания карантина, он вышел на работу. Сегодня из лаборатории пришли положительные результаты. Ведется расследование о нарушении карантинного режима.

Пациента незамедлительно изолировали в районное медицинское учреждение. В Южно-Курильск направлен вертолет санавиации для госпитализации больного в инфекционный госпиталь в Долинске. До тех пор, пока не будет полностью выявлен круг контактных лиц, с островом прекращается транспортное сообщение.

Прибывший гражданин должен был работать водолазом на судне «Байкал», принадлежащем ООО «Салюс», на добыче трепанга и морского ежа. В то же время, по информации пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, сегодня в отношении предприятия возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. На судно наложен арест. Ранее эта компания неоднократно задерживались с браконьерской продукцией.

Напомним, что с 14 мая правительство Сахалинской области ввело цифровые пропуска, чтобы обезопасить область от незаконных работников. Въезд в островной регион закрыт для тех, у кого нет сахалинской регистрации, оформленных трудовых отношений или близких родственных связей с местными жителями.

Отметим, сегодня пришли положительные результаты лабораторных анализов еще нескольких человек. Итого, в Сахалинской области зафиксировано 50 случаев коронавирусной инфекции: 27 выписано с выздоровлением, 23 получают лечение.