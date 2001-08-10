Подросток из Невельска нашел телефон и перевел с него деньги себе на счет

Сотрудники полиции Невельска установили личность подозреваемого в краже денег с банковской карты.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, ранее в дежурную часть районного отдела полиции поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что с ее банковской карты пропали 17 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 17-летний местный житель.

Как выяснили сыщики, молодой человек, находясь в одном из торговых центров города, обратил внимание, что потерпевшая забыла свой гаджет на скамейке.

Подросток осмотрел телефон и обнаружил, что в нем есть опция мобильного банка. При помощи нее он перевел на свой счет 17 тысяч рублей, оставил телефон там, где нашел, и скрылся. Обналичив деньги, юноша потратил их.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Несовершеннолетний находится под подпиской о невыезде.