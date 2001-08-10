Тихоокеанское
информационное агентство
22 Мая 2020
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15:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

У молодой сахалинки украли из незапертой квартиры ноутбук и золотое украшение

У молодой сахалинки украли из незапертой квартиры ноутбук и золотое украшение

В полицию Южно-Сахалинска обратилась 22-летняя местная жительница. Она рассказала стражам порядка, что в ее квартиру через незапертую дверь проник неизвестный, который украл ноутбук и золотое изделие. Общая стоимость похищенного составила больше 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 24-летнего жителя областного центра. Парня доставили в отдел полиции для разбирательства.

Как сообщили в региональном УМВД, подозреваемый действовал по одной и той же схеме: намеренно ходил по домам в поисках незапертых дверей. Нередко ему везло. Добычей злоумышленника становились вещи и ценности из прихожих, чаще всего из дамских сумок. Сотрудники полиции установили его причастность ещё к пяти аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

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