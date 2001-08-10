Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июня 2020
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11:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за сутки подтвердили еще 37 случаев коронавируса

На Сахалине за сутки подтвердили еще 37 случаев коронавируса
На Сахалине за сутки подтвердили 37 случаев коронавируса.
 
Как сообщает Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко, из заболевших: 
 
20 - контактные по Корсакову
11 - контактные по региональному сосудистому центру (РСЦ)
4 - контактные по Долинску
2 - обратившиеся с ОРВИ
 
Выписаны 15 человек, в том числе два пациента из РСЦ.
 
Итого на 24 июня в Сахалинской области 654 случая заболевания, 163 человека выписано с выздоровлением, 491 пациент проходит лечение.

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