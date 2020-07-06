Жительница Холмска пыталась продать экстази через тайник-закладку

Следователи Холмска завершили расследование уголовного дела в отношении 30-ти летней местной жительницы. Ее обвиняют в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков.

В ходе предварительного следствия установлено, что в июне 2019 года сахалинка купила у третьего лица 4 таблетки экстази.

Затем через мессенджер она разместила анонимное объявление о продаже запрещенного к обороту вещества на территории Холмска. Когда на связь вышел покупатель, женщина завернула часть наркотика в фольгу и спрятала в подъезде жилого дома. Потом, в обмен на 1 500 рублей, фигурантка сообщила покупателю координаты тайника.

Злоумышленников задержали, а спрятанный наркотик изъяли. Также стражи порядка обнаружили оставшуюся часть экстази в сумочке обвиняемой при ее задержании.

Общая масса запрещенных к обороту веществ составила 1,01 грамма.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.