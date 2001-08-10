Житель села Краснополье украл в гостях 38 тысяч рублей

Полицейские Углегорска завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя села Краснополье. Его обвиняют в краже.

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области сообщили, что в апреле фигуранта и еще двух его знакомых пригласил в гости их общий приятель. Вечером хозяин квартиры попросил одного из гостей сходить в магазин. Обвиняемый увидел, что мужчина зашел в зал, взял из шкафа портмоне, достал из него деньги и положил обратно.

Позже злоумышленник выбрал момент, когда никто не увидит его передвижений по квартире. Прошел в комнату, и похитил из кошелька 38 тысяч рублей. Спрятав деньги в карман, сахалинец убрал портмоне на место и вернулся назад к компании.

Уголовное дело направлено в суд.