Тихоокеанское
информационное агентство
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15:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель села Краснополье украл в гостях 38 тысяч рублей

Полицейские Углегорска завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя села Краснополье. Его обвиняют в краже.

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области сообщили, что в апреле фигуранта и еще двух его знакомых пригласил в гости их общий приятель. Вечером хозяин квартиры попросил одного из гостей сходить в магазин. Обвиняемый увидел, что мужчина зашел в зал, взял из шкафа портмоне, достал из него деньги и положил обратно. 

Позже злоумышленник выбрал момент, когда никто не увидит его передвижений по квартире. Прошел в комнату, и похитил из кошелька 38 тысяч рублей. Спрятав деньги в карман, сахалинец убрал портмоне на место и вернулся назад к компании.

Уголовное дело направлено в суд.

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