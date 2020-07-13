141-го ребенка эвакуировали из детсада в Южно-Сахалинске

Сообщение о задымлении в детском саду "Ромашка" по улице Ленина 306б в Южно-Сахалинске поступило диспетчеру городского пожарно-спасательного гарнизона сегодня утром, 13 июля, в 9.29.

Первый пожарный расчет прибыл на место через 3 минуты. К моменту прибытия пожарных наблюдалось задымление в электрощитовой.

Персонал дошкольного учреждения эвакуировал 141 ребенка. Из жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщили в региональном УППС, произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Причины его возникновения установят позже.

Обновлено в 11:55. Сейчас здесь проветривают помещения. По данным городской мэрии, в связи с отключением электричества решили оповестить родителей, чтобы по возможности они забрали детей домой. Тех, за кем не смогут прийти, перераспределят в близлежащий детсад № 36.

Обновлено в 12:50. "Сработала пожарная сигнализация и речевое оповещение. Оперативно начали эвакуировать детей. Эвакуация прошла успешно. Затем приехала пожарная служба и ликвидировала задымление. Сейчас решается вопрос о возобновлении питания. Дети вернутся в сад, как только устранят неполадку", - рассказала заведующая дошкольным учреждением "Ромашка" Антонина Асташкина.