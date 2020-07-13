Сахалинская прокуратура проверит факт замыкания электропроводки в "Ромашке"
Прокуратура Южно-Сахалинска организовала проверку по факту замыкания электропроводки в детском саду "Ромашка".
В рамках надзорных мероприятий дадут оценку соблюдения на территории дошкольного учреждения требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований примут меры реагирования.
Напомним, сообщение о задымлении в учреждении по улице Ленина, 306б поступило диспетчеру городского пожарно-спасательного гарнизона сегодня утром, 13 июля, в 9:29.
Первый расчет прибыл на место через 3 минуты. К моменту прибытия пожарных было задымление в электрощитовой. Персонал дошкольного учреждения эвакуировал 141 ребенка. Из жизни и здоровью ничего не угрожает.
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