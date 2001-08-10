71,59|83,78|43,27
Пересмотр зарплат бюджетников и повышение доступности лекарств – «Единая Россия» о приоритетах работы
11:02, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Рыбак пропал в Макаровском районе
В Макаровском районе ищут 59-летнего Игоря Юрьевича Мартьянова.
27 июля около 08:30 мужчина ушел на рыбалку на реку Лазовая на расстоянии около 5 км от села Заозерное в районе второго моста. Домой сахалинец до сих пор не вернулся.
Приметы: на вид 55-60 лет, рост 165-170 см, крепкое телосложение, русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза.
Был одет: в камуфляжный летний коричневый костюм, темная кепка, сапоги болотники с подворотом.
Если вы увидите Игоря Мартьянова, сообщите об этом: 780-770, 780-771, 41-63-62, 89992715273, WhatsApp +7 962 120-66-98.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусной инфекции
10:12 Сегодня В Невельске прошёл день Сивуча
10:42 Сегодня Все самолеты "заминировали" в аэропорту Южно-Сахалинска
11:02 Сегодня Рыбак пропал в Макаровском районе
- 16:02 22 Июля Праздник Курбан-Байрам пройдет в формате онлайн-трансляции
10:42 21 Июля Свет отключат по некоторым адресам Южно-Сахалинска
12:04 21 Июля Работодателям Поронайского района разъяснили правила профилактики коронавируса на рабочих местах
10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?