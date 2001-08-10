Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июля 2020
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11:02, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Рыбак пропал в Макаровском районе

Рыбак пропал в Макаровском районе
В Макаровском районе ищут 59-летнего Игоря Юрьевича Мартьянова.
 
27 июля около 08:30 мужчина ушел на рыбалку на реку Лазовая на расстоянии около 5 км от села Заозерное в районе второго моста. Домой сахалинец до сих пор не вернулся.
 
Приметы: на вид 55-60 лет, рост 165-170 см, крепкое телосложение, русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза. 
 
Был одет: в камуфляжный летний коричневый костюм, темная кепка, сапоги болотники с подворотом.
 
Если вы увидите Игоря Мартьянова, сообщите об этом: 780-770, 780-771, 41-63-62, 89992715273, WhatsApp +7 962 120-66-98.

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