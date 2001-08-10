Двое сахалинцев обворовывали пенсионеров
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области задержали двоих граждан. Их подозревают в кражах ценного имущества у пенсионеров.
Один из злоумышленников выискивал пожилых людей и говорил, что в их квартире необходимо проверить трубы на предмет утечки. Доверчивые граждане пускали его домой. Мужчина проходил в ванну и туалет, где делал вид, что проверяет сантехнику на исправность, а на выходе из дома похищал из коридора дамские сумки или пакеты. Так, у одной из потерпевших злоумышленнику удалось похитить мобильный телефон и кошелек, а у второй заявительницы 45 тысяч рублей.
Второй злоумышленник по аналогичной схеме похитил у 72-летней жительницы областного центра 5 тысяч рублей. Только он уже представился потерпевшей электриком, после чего предложил проверить в доме проводку и починить розетки.
В настоящий момент оперативниками установлена причастность указанных лиц к трем кражам. Общая сумма ущерба составила 66 тысяч 700 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Если вы пострадали от действий этих людей, просьба обратиться по телефонам 744-861; 744-851; 744-852.
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