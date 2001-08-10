3 миллиона рублей заплатит корсаковский предприниматель за продажу алкоголя в псевдокафе

В конце 2019 года должностные лица министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области провели контрольную закупку в г. Корсаков, по результатам которых выявлена незаконная деятельность «псевдокафе».

Организация получила лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в кафе. Однако, проверяющие установили, что какой-либо услуги общественного питания кафе не оказывало, помещения для приготовления пищи, блюда и посуда отсутствовали. Однако, кафе имело широкий ассортимент алкоголя, который и продавало, в том числе ночью, пользуясь правом, предоставленным законом. Закон Сахалинской области позволяет организациям общественного питания осуществлять розничную продажу алкогольной продукции в ночное время и в те дни, в которые для магазинов установлен запрет на реализацию алкоголя: последний звонок, 1 июня, День молодежи, 8 июля, 1 сентября. Фактически кафе работало, как магазин, то есть реализовывало алкоголь на вынос, круглосуточно.

В сфере розничной продажи алкогольной продукции предусмотрено 2 вида лицензий: первый – для магазинов, второй – для предприятий общепита. Поскольку «кафе» работало, как магазин, а на этот вид деятельности нужна отдельная лицензия, которой у предпринимателя не было, сотрудники министерства квалифицировали нарушение, как розничную продажу алкогольной продукции без лицензии и возбудили дело об административном правонарушении. В последствии материалы переданы в Арбитражный суд Сахалинской области.

По результатам рассмотрения дела суд сделал вывод, что организацией совершены действия, направленные на искусственное придание легальности фактически осуществляемой деятельности по розничной продаже алкогольной продукции без оказания услуг общественного питания и без соответствующей лицензии, и назначил наказание по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей. Решение суда вступило в законную силу.