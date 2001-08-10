Три подростка украли арбузы с прилавка в Южно-Сахалинске

В минувшую среду в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинск поступило заявление от местного жителя 1990 года рождения. Мужчина рассказал, что с его торговой точки, расположенной в районе улицы Лермонтова было похищено ценное имущество.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили очевидцев, изъяли записи с камер видеонаблюдения и в течение дежурных суток установили граждан, причастных к данному противоправному деянию. Ими оказались трое несовершеннолетних жителя областного центра – двое 2003 и один 2005 года рождений. Молодые люди были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Подростки раскаялись в содеянном и пояснили, что обратили внимание, на арбузы за которыми никто не следит. Тогда они вытащили несколько ягод из-под прилавка и поспешили скрыться. Краденным злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.