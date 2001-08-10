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16:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Полиция Анивского района ищет 17-летнего юношу
Полиция Анивского района разыскивает 17-летнего юношу. Артур Дмитриевич Пивень 29 июля самовольно покинул Троицкий детский дом.
Приметы: славянская внешность, рост 170 см, крепкое телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза.
Если вы знаете, где находится Артур Пивень, сообщите об этом:
8 (4242) 780-685, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.
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