Тихоокеанское
информационное агентство
11 Августа 2020
Сегодня 07:18
73,78|86,83|44,65
Сахалинские пенсионеры могут улететь на отдых бесплатно
16:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полиция Анивского района ищет 17-летнего юношу

Полиция Анивского района ищет 17-летнего юношу

Полиция Анивского района разыскивает 17-летнего юношу. Артур Дмитриевич Пивень 29 июля самовольно покинул Троицкий детский дом. 

Приметы: славянская внешность, рост 170 см, крепкое телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза.

Если вы знаете, где находится Артур Пивень, сообщите об этом:
8 (4242) 780-685, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?