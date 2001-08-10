Тихоокеанское
информационное агентство
24 Сентября 2020
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10:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Троих южносахалинцев укусили клещи

Троих южносахалинцев укусили клещи
Заболеваемость острыми распираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) растет в Сахалинской области.
 
Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, за минувшую неделю на островах зарегистрирован 1931 случай ОРВИ, большинство заболевших - дети (1659). Показатель выше уровня прошлой недели на 89,4%.
 
За семь дней по области зарегистрировано 85 случаев заболевания внебольничными пневмониями, в том числе легкой степени тяжести –6 случаев, средней степени - 74, тяжелой – 5. 
 
Острую кишечную инфекцию (ОКИ) диагностировали у 74 жителей островного региона. 60 заболевших - несовершеннолетние, из них 16 человек посещают детские сады. Показатель заболеваемости ниже уровня предыдущей недели. Превышение среднеобластного показателя ОКИ зарегистрировано на территории Холмского, Александровск-Сахалинского районов и Южно-Сахалинска.
 
Зарегистрировано 5 случаев энтеровирусной инфекции среди детей младше 17 лет. За прошедшую неделю зафиксировано 17 случаев ветряной оспы, 8 из них у детей, посещающих детское дошкольное учреждение.
 
Зарегистрировано 6 обращений с укусами клещей; в Южно-Сахалинске - 3 обращения, в Смирныховском, Охинском и Александровск-Сахалинском районах - по 1 обращению.  
 
Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

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