76,35|89,25|41,73
10:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Троих южносахалинцев укусили клещи
Заболеваемость острыми распираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) растет в Сахалинской области.
Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, за минувшую неделю на островах зарегистрирован 1931 случай ОРВИ, большинство заболевших - дети (1659). Показатель выше уровня прошлой недели на 89,4%.
За семь дней по области зарегистрировано 85 случаев заболевания внебольничными пневмониями, в том числе легкой степени тяжести –6 случаев, средней степени - 74, тяжелой – 5.
Острую кишечную инфекцию (ОКИ) диагностировали у 74 жителей островного региона. 60 заболевших - несовершеннолетние, из них 16 человек посещают детские сады. Показатель заболеваемости ниже уровня предыдущей недели. Превышение среднеобластного показателя ОКИ зарегистрировано на территории Холмского, Александровск-Сахалинского районов и Южно-Сахалинска.
Зарегистрировано 5 случаев энтеровирусной инфекции среди детей младше 17 лет. За прошедшую неделю зафиксировано 17 случаев ветряной оспы, 8 из них у детей, посещающих детское дошкольное учреждение.
Зарегистрировано 6 обращений с укусами клещей; в Южно-Сахалинске - 3 обращения, в Смирныховском, Охинском и Александровск-Сахалинском районах - по 1 обращению.
Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
17:12 18 Сентября Надбавку до 8 тысяч рублей на детей от 3 до 7 лет получат более 2800 малоимущих семей Сахалинской области
11:32 17 Сентября Света не будет в некоторых городах и селах Сахалина
16:42 17 Сентября Сахалинцы будут обучаться робототехнике по международной программе
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
Выбор редакции
- 12:32 Вчера В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?