Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2020
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Жительница Чехова украла кольцо у бывшего мужа и продала его родственнице
14:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Чехова украла кольцо у бывшего мужа и продала его родственнице

Приговор 46-летней неоднократно судимой жительнице села Чехов вынесли в городском суде Холмска.

Как сообщают в пресс-службе суда, установлено, что 24 февраля женщина была пьяна. Она украла у бывшего мужа золотое кольцо-печатку стоимостью 39 тысяч рублей. Перстень подсудимая спрятала в карман своей куртки, а через некоторое время продала своей двоюродной сестре за 1500 рублей.

Сахалинка полностью признала свою вину. Суд учел, что она явилась с повинной, раскаивается и возместила ущерб. Также приняли во внимание, что женщина уже имеет судимости за ранее совершенные преступления по приговорам от 2003 года, 2007 и от 2015 года. При том кражу подсудимая совершила через 3 месяца после освобождения из мест лишения свободы.

Жительницу Чехова приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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