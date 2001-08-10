Жительница Чехова украла кольцо у бывшего мужа и продала его родственнице

Приговор 46-летней неоднократно судимой жительнице села Чехов вынесли в городском суде Холмска.

Как сообщают в пресс-службе суда, установлено, что 24 февраля женщина была пьяна. Она украла у бывшего мужа золотое кольцо-печатку стоимостью 39 тысяч рублей. Перстень подсудимая спрятала в карман своей куртки, а через некоторое время продала своей двоюродной сестре за 1500 рублей.

Сахалинка полностью признала свою вину. Суд учел, что она явилась с повинной, раскаивается и возместила ущерб. Также приняли во внимание, что женщина уже имеет судимости за ранее совершенные преступления по приговорам от 2003 года, 2007 и от 2015 года. При том кражу подсудимая совершила через 3 месяца после освобождения из мест лишения свободы.

Жительницу Чехова приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.