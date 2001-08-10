Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2020
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10:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидируют возгорание в Охе

Пожарные ликвидируют возгорание в Охе

Сегодня в 03.36 диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании хозяйственных построек на ул.Фрунзе. Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение построек, площадь пожара составляет 1000 кв.м. Трое человек, проживавших в жилом помещении под общей кровлей находятся у родственников.

В настоящее время проводятся работы по ликвидации пожара. В тушении задействовано 21 человек и 5 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания будут устанавливаться после ликвидации пожара.

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