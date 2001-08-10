Пожарные ликвидируют возгорание в Охе

Сегодня в 03.36 диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании хозяйственных построек на ул.Фрунзе. Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение построек, площадь пожара составляет 1000 кв.м. Трое человек, проживавших в жилом помещении под общей кровлей находятся у родственников.

В настоящее время проводятся работы по ликвидации пожара. В тушении задействовано 21 человек и 5 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания будут устанавливаться после ликвидации пожара.