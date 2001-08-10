В прошедшие выходные стало известно о первом сахалинском пациенте, умершем от коронавируса

Первым пациентом, умершим от коронавирусной инфекции в Сахалинской области, стал 69-летний житель областного центра. По заключению экспертов, к летальному исходу привела неконтролируемая инфекция с поражением всех органов и систем, сообщили в субботу, 17 октября, в Telegram-канале @limarenko_official.

Курс лечения мужчины начался 2 октября с обращения в частную клинику. Но в связи с ухудшением состояния пациенту потребовалась госпитализация в стационар, сначала в городскую больницу имени Анкудинова, а затем в Долинскую ЦРБ. Несмотря на все старания медиков, спасти жизнь мужчины не удалось.

Искренние соболезнования семье, родным и близким ушедшего из жизни принес губернатор региона Валерий Лимаренко.

- Мы сделали все возможное, чтобы оградить сахалинцев и курильчан от опасной инфекции. Наши медики работают круглосуточно, борясь за жизнь каждого человека. К сожалению, в этот раз болезнь оказалась сильнее, - сообщил губернатор.