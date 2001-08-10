Водитель снегоболотохода в Долинске врезался в Land Cruiser

Авария с участием снегоболотохода и Toyota Land Cruiser Prado произошла в Долинске. Водитель техники получил травмы.

Подробности рассказали в УГИБДД по Сахалинской области. ДТП произошло в 16:00 в районе дома № 14 на улице Спасской. По данным инспекторов, 27-летний водитель снегоболотохода "нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части", и столкнулся с автомобилем "Toyota Land Cruiser Prado".

Водитель получил травмы. В полиции отметили, что у мужчины не было прав, регистрации техники, мотошлема и ОСАГО. Ведётся проверка.