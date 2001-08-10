Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирусом заразились еще 132 человека на Сахалине

Коронавирусом заразились еще 132 человека на Сахалине
На Сахалине и Курилах за сутки подтвердили 132 случая коронавируса.
 
Как сообщает Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко, 143 человека выписаны с выздоровлением.
 
Итого на вечер 1 декабря в Сахалинской области 11 596 случаев заболевания, 8 388 человек выписаны с выздоровлением, 7 умерших,  3 201 проходят лечени.

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