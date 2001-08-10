Трое сахалинских школьников отравились наркотаблетками, которые легко купить в аптеке

Сегодня в Южно-Сахалинске произошло ЧП. В средней школе № 1, расположенной по улице Амурской, отравились сразу несколько школьников. Их были вынуждены госпитализировать. ТИА «Острова» разбиралось, что случилось и каковы причины инцидента.

Как стало известно, все пострадавшие – ровесники 2007 – 2008 годов рождения. Им по 13 лет. Неладное заподозрила учитель в ходе одного из уроков в начале дня. Сразу несколько учеников в классе показывали явные признаки неважного самочувствия. Вскоре выяснилась и причина. Школьники (и школьницы: двое из троих пострадавших – девочки) решили по чьему-то совету попробовать таблетки, от которых возникают близкие к опьянению ощущения. Но вместо них пришли головокружение и тошнота.

Инцидент дошёл до кабинета завуча, параллельно в школу вызвали скорую помощь. Медики на месте промыли ребятам желудки, а затем доставили в стационар.

По данным медиков, сейчас нет непосредственной угрозы жизни пострадавших. Более того, двух из трёх уже отпустили домой. Тем временем произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. Проверку начала прокуратура Южно-Сахалинска, то же самое делает следственный комитет. А специалисты отдела по делам несовершеннолетних проверят, что происходит в семьях пострадавших, какие там условия для жизни детей.

Как стало известно ТИА «Острова» (эта информация пока не подтверждается официальными органами), каждый из школьников съел по нескольку таблеток лекарства, которое используется для снятия спазмов (спазмолитик). О нем широко известно подросткам, при этом его не изымают из свободной продажи в аптеках. Болеутоляющее средство содержит в себе парацетамол и дицикловерин, а стоит в районе 100 рублей, то есть доступно даже школьникам. Он вызывает временную эйфорию, при этом «убивает» печень, но об этом подростки думают, когда становится уже поздно.

Также, по имеющимся данным, пострадавшие дети уже имели историю контактов с изменяющими сознание веществами. Возможно, поэтому, кроме семей, проверяющие готовятся посмотреть и за тем, какие меры профилактики осуществлялись в школе.

Случаи отравления сахалинских детей медикаментами случаются с пугающей частотой. Так, в 2019 году в Охе в больницу доставили сразу четверых школьников с отравлениями. Там речь тоже шла о «неких» таблетках, информация о которых на самом деле давно циркулирует среди несовершеннолетних. Однако между данными о том, что то или иное средство становится де-факто наркотиком, и ограничением или запретом оборота такого средства обычно проходят долгие годы.