Житель Холмска предстанет перед судом за хищение вверенных ему денег

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ – присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Следствием установлено, что потерпевшая приехала в гости к фигуранту и какое-то время проживала у него. Так как у нее не было своей банковской карты, она попросила данные кредитки молодого человека, чтобы родственница перевела ей денежные средства.

Когда деньги поступили на счет, обвиняемый направился с потерпевшей в отделение банка. Находясь у входа, молодой человек попросил девушку подождать на улице, а сам зашел через терминал и снял 7 тысяч рублей. Тогда у него возник умысел похитить денежные средства. Выйдя из помещения банка, обвиняемый сообщил потерпевшей, что деньги снять не получилось, так как они были списаны судебными приставами в счет погашения кредита. Впоследствии, денежными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу, рассказали ТИА "Острова" в УМВД по Сахалинской области.