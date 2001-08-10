Тихоокеанское
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12:47, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Холмска предстанет перед судом за хищение вверенных ему денег

Житель Холмска предстанет перед судом за хищение вверенных ему денег

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ – присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Следствием установлено, что потерпевшая приехала в гости к фигуранту и какое-то время проживала у него. Так как у нее не было своей банковской карты, она попросила данные кредитки молодого человека, чтобы родственница перевела ей денежные средства.

Когда деньги поступили на счет, обвиняемый направился с потерпевшей в отделение банка. Находясь у входа, молодой человек попросил девушку подождать на улице, а сам зашел через терминал и снял 7 тысяч рублей. Тогда у него возник умысел похитить денежные средства. Выйдя из помещения банка, обвиняемый сообщил потерпевшей, что деньги снять не получилось, так как они были списаны судебными приставами в счет погашения кредита. Впоследствии, денежными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу, рассказали ТИА "Острова" в УМВД по Сахалинской области.

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