Тихоокеанское
информационное агентство
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17:02, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержаны браконьеры-добытчики гребешка

На Сахалине задержаны браконьеры-добытчики гребешка

26 апреля на побережье залива Анива в Корсаковском районе сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области была пресечена преступная деятельность двух граждан Российской Федерации, специализирующихся на незаконной добыче морского гребешка водолазным способом.

В ходе проведения процессуальных действий у задержанных обнаружено более 900 экз. морского гребешка живого. Весь улов выпущен в естественную среду обитания. Резиновая лодка с руль-мотром, водолазное снаряжение и питомзы изъяты и переданы на ответственное хранение, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

По факту незаконной добычи морского гребешка проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

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