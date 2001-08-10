На Сахалине семейную пару осудят за кражу
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней гражданки и её 35-летнего сожителя, обвиняемых в совершении кражи с банковского счета, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
Установлено, что в конце ноября прошлого года обвиняемая, находясь в гостях своего знакомого, распивала с ним алкогольные напитки. В ходе общения мужчина рассказал ей, что недавно вернулся с вахты и заработал крупную сумму денег. Женщина предположила, что его банковская карта привязана к номеру телефона, и решила похитить мобильное устройство. Когда мужчина уснул, фигурантка осуществила задуманное. Затем она отправилась к себе домой, где рассказала о содеянном своему сожителю, которому передала сотовый телефон, чтобы тот проверил, можно ли перевести деньги с банковской карты потерпевшего на его счет.
Фигурант просмотрел смс-сообщения и увидел уведомление от банка. В нем сообщалось, что на счете у потерпевшего имеется 200 тысяч рублей. Мужчина перевел на свою кредитку 1000 рублей, убедившись, что данная функция работает, о чем рассказал сожительнице.
На протяжении недели обвиняемые совершали переводы денежных средств, которые потом тратили по своему усмотрению. Списания денег заметила дочь потерпевшего. Ранее, последний передал ей свою банковскую карту в личное пользование. Девушка, когда проверяла баланс через банковский терминал, увидела, что с кредитки кто-то совершает переводы. После этого она сразу же заблокировала сим-карту отца и рассказала ему обо всем. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 72 тысячи рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде,сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
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