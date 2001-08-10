Сахалинка предъявила поддельный диплом о медицинском образовании
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В июле органом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней гражданки, в действиях которой усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).
Установлено, что фигурантка предъявила начальнику отдела кадров учреждения системы здравоохранения заведомо подложный диплом о получении ей медицинского образования. В ходе проверки документа на подлинность из учебного заведения была получена достоверная информация о том, что данная гражданка в нём никогда не обучалась и соответственно диплом не получала, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Женщина была допрошена. Она созналась в содеянном. В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Санкции статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.
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