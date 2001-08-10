Молодой человек в Охе обнес предприятие, на котором проходил практику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Отделом УМВД России по городскому округу "Охинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Охи. Молодой человек обвиняется в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в 2011 году фигурант проходил практику на одном из охинских предприятий и обратил внимание, что на его территории хранится различное оборудование, изготовленное из металла. Также он обратил внимание, что по периметру завода отсутствуют камеры видеонаблюдения, а охрана редко делает обходы.

В июне нынешнего года у обвиняемого начались материальные проблемы и нужны были деньги. Тогда фигурант решил проникнуть на территорию данного предприятия и поживиться имуществом. Он подогнал свой автомобиль к забору, переместил металлические изделия поближе к транспорту, после чего загрузился и уехал.

От продажи металла он выручил более 18 тысяч рублей. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.