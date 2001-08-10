Сахалинская таможня за полгода наложила штрафов почти на 300 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За 6 месяцев 2021 года Сахалинская таможня возбудила 316 дел об административных правонарушениях. Из них 119 совершили физические лица, примерно такое же количество - предприниматели и юридические лица, 87 - должностные лица, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской таможни.
Характерные товары, перемещаемые в нарушение таможенных правил, - алкоголь и табачные изделия. За 1 полугодие в рамках возбужденных дел изъято 127 литров алкогольной продукции, 6 720 сигарет, 744 грамма жевательного табака. По итогам рассмотренных дел об административных правонарушениях наложено штрафов на сумму 292 млн рублей.
За этот же период Сахалинская таможня возбудила два уголовных дела по фактам контрабанды наркотических средств в значительном размере. В обоих случаях наркотики (гашиш, каннабис) были заказаны по интернету из Италии. Еще одно уголовное дело возбуждено по факту контрабанды синтетического наркотического средства в крупном размере из КНР. Запрещенный препарат обнаружен в международном почтовом отправлении. Также одно преступление совершено по факту контрабанды из Республики Беларусь сильнодействующего вещества станозолола.
В результате совместных мероприятий с УМВД на внутреннем рынке Сахалина и Камчатки, а также при пересылке в международных почтовых отправлениях Сахалинская таможня выявила 695 единиц контрафактной продукции. Это одежда и обувь "Adidas", "Reebok", "Lacoste", сумки "Chanel", "Christian Dior", часы и сувениры "atek Philipp", детские игрушки "L.O.L. Surprise" и другие товары.
По декларируемым товарам в федеральный бюджет Сахалинская таможня перечислила 334 млн рублей. Практически весь декларационный массив с 2020 года перешел в центры электронного декларирования.
Еще 38 млн рублей Сахалинская таможня доначислила в бюджет по результатам таможенного контроля после выпуска товаров.
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