Еще трех браконьеров задержали на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по городскому округу "Долинский" в рамках операции "Путина" на побережье Охотского моря был задержан ранее неоднократно судимый 35-летний граждан, который осуществлял незаконный вылов рыбы лососевых пород. Для добычи он использовал запрещенное орудие лова – сачок. На момент задержания мужчина успел добыть 17 рыб лососёвых пород. Предварительная сумма ущерба от незаконных действий составила более 32 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Водные биоресурсы и орудия лова изъяты и переданы на ответственное хранение. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Еще одного гражданина задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Поронайскому городскому округу. На берегу залива Терпения, в районе устья реки Поронай был задержан местный житель. Мужчина при помощи запрещенного орудия лова ставной сети осуществил добычу 18 экземпляров рыбы лососевых пород. Предварительный ущерб составляет около 30 тысяч рублей. Проводится проверка.
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