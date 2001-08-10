Южносахалинца осудят за хранение наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Сахалинской области окочено расследование уголовного дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные хранение, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в сентябре прошлого года 43-летний житель областного центра находился в лесном массиве в пределах Южно-Сахалинска, где обнаружил дикорастущие кусты растения рода «конопля». Достоверно зная, что оно наркосодержащим, обвиняемый сорвал не менее 20 кустов и принес к себе в жилище. При помощи подручных предметов, кустарным способом он изготовил из них гашишное масло, массой более 9 грамм.
Запрещенное к обороту вещество фигурант хранил в двух медицинских шприцах и нескольких полимерных пакетиках для личного употребления, до момента изъятия сотрудниками УКОН УМВД Росси по Сахалинской области.
Уголовное дело направлено в суд.
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