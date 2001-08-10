Тихоокеанское
информационное агентство
5 Августа 2021
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12:43, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Южносахалинца осудят за хранение наркотиков

Южносахалинца осудят за хранение наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Сахалинской области окочено расследование уголовного дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные хранение, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в сентябре прошлого года 43-летний житель областного центра находился в лесном массиве в пределах Южно-Сахалинска, где обнаружил дикорастущие кусты растения рода «конопля». Достоверно зная, что оно наркосодержащим, обвиняемый сорвал не менее 20 кустов и принес к себе в жилище. При помощи подручных предметов, кустарным способом он изготовил из них гашишное масло, массой более 9 грамм.

Запрещенное к обороту вещество фигурант хранил в двух медицинских шприцах и нескольких полимерных пакетиках для личного употребления, до момента изъятия сотрудниками УКОН УМВД Росси по Сахалинской области.

Уголовное дело направлено в суд.

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