Сахалинец зашел в гости к знакомому, но вместо него нашел лишь банковскую карту, которую и украл

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу окончено расследование по уголовному делу, возбуждённому в отношении 33-летнего жителя поселка Шахтерска. Мужчина обвиняется в совершении кражи с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что 2 июня фигурант пошёл в гости к знакомому своего отца. Поднявшись на необходимый этаж, он обнаружил, что входная дверь в квартиру была приоткрыта. Мужчина зашел в квартиру и начал звать знакомого, но ему никто не ответил. Тогда он увидел, что в прихожей лежит банковская карта и решил ее похитить.

Затем обвиняемый направился в магазин, где осуществил несколько покупок, за которые расплачивался похищенной кредиткой. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.