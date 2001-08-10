Тихоокеанское
информационное агентство
5 Августа 2021
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12:45, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец зашел в гости к знакомому, но вместо него нашел лишь банковскую карту, которую и украл

Сахалинец зашел в гости к знакомому, но вместо него нашел лишь банковскую карту, которую и украл

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным  Отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу окончено расследование по уголовному делу, возбуждённому в отношении 33-летнего жителя поселка Шахтерска. Мужчина обвиняется в совершении кражи с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что 2 июня фигурант пошёл в гости к знакомому своего отца. Поднявшись  на необходимый этаж, он обнаружил, что входная дверь в квартиру была приоткрыта. Мужчина зашел в квартиру и начал звать знакомого, но ему никто не ответил. Тогда он увидел, что в прихожей лежит банковская карта и решил ее похитить.

Затем обвиняемый направился в магазин, где осуществил несколько покупок, за которые расплачивался похищенной кредиткой. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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