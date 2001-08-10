Тихоокеанское
информационное агентство
8 Ноября 2019
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Движение по переезду на улице Украинской в Южно-Сахалинске закроют
15:20, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Около двухсот юных легкоатлетов соберут соревнования на Сахалине

Открытое первенство спортивной школы летних видов спорта им. Комнацкого по легкой атлетике состоится в Южно-Сахалинске. Его посвятят празднованию Дня народного единства.

Как ТИА "Острова" рассказали в областном минспорта, в состязаниях примут участие около 200 спортсменов из Долинска, Анивы, Макарова, Поронайска, Корсакова, Холмска и областного центра. На старт выйдут спортсмены от 10 до 15 лет. Они посоревнуются в беге на 60, 200, 400, 600 и 800 метров, а также покажут себя в прыжках в длину, толкании ядра, барьерном беге и тройном прыжке.

Открытие соревнований состоится 9 ноября в 11:00 на стадионе «Спартак». Вход свободный.

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