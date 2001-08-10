Ногликские футболисты взяли бронзу на финале первенства России
Финальный турнир первенства России по футболу среди команд-победителей 3-го дивизиона прошел в Сочи. Дальний Восток представлял футбольный клуб «Ноглики», который в прошлом году в Сочи занял пятое место. В 2019-м сахалинские футболисты смогли не только улучшить свой результат, но завоевать бронзовые медали турнира. Это лучший показатель среди дальневосточных команд в данных соревнованиях, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию Ноглик.
Всё с группового этапа. Соперниками «Ноглик» на этой стадии стали «Химик-Август» (Вурнары, Чувашия), «Росич» (Москва) и «Олимп-2» (Химки). В первом туре ногликцы громко заявили о себе, одержав победу над чувашской командой со счётом 2:1, которая в прошлом году завоевала золотые награды на финальном турнире. Второй тур и матч с «Росичем» для футболистов «Ноглик» закончился поражением со счетом 0:3. Третий тур для многих стал ключевым – при определенных раскладах на первое место в группе могла рассчитывать практически каждая команда. Только победа могла принести ногликским футболистам первое место в группе. Но в матче между «Ногликами» и «Олимпом-2» голов зрители не увидели.
По результатам матчей группового этапа ФК «Ноглики» набрали 4 очка и заняли второе место в группе. Это позволило сахалинцам сыграть матч за 3-е место на финальном турнире. Соперником «Ноглик» в матче за бронзовые медали стала команда «Красный-СГАФКСТ» из Смоленска, которая заняла второе место в соседней группе.
Накануне, 10 ноября, футболисты вышли на футбольное поле стадиона «Спутник-Спорт», чтобы сыграть последний матч на турнире в этом году.
В первые минуты матча свой напор продемонстрировали футболисты из Смоленска. А уже на 20 минуте Александр Бачевский из «Красный-СГАФКСТ» открыл счет в матче. А уже через две минуты в своей атаке «Ноглики» заработали 11-метровый удар. К мячу подошел Денис Селищев, который спокойно ударом с левой ноги развел мяч и вратаря в разные стороны - счет 1:1.
Во втором тайме защитник "Ноглик" Заурбек Хадиков заработал желтую карточку на 56 минуте матча, а на 78 минуте оставил свою команду играть вдесятером. Вышедший на замену играющий тренер сахалинской команды Алексей Серебряков на 68 минуте матча заработал желтую карточку, а на 80 минуте судья встречи за грубую игру показал Алексею прямую красную карточку. Команды доигрывали встречу уже в формате 9 на 11. Но смоленским футболистам так и не удалось создать серьезных проблем голкиперу «Ноглик», даже когда преимущество на поле было в два игрока.
Основное время матча завершилось со счётом 1:1. По регламенту турнира при ничьей дополнительное время не предусматривалось, поэтому командам предстояла футбольная лотерея – серия одиннадцатиметровых ударов. В этом компоненте сильнее оказались «Ноглики», которые взяли верх над смоленской командой в серии пенальти со счётом 4:3.
Таким образом, футболисты «Ноглик» вписали свою команду в историю финального турнира первенства России. Бронзовые медали турнира – наивысшее достижение ФК «Ноглики» за всю его историю. А сахалинец Денис Хомяков получил награду «Лучшему вратарю».
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