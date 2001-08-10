Островные хоккеисты сыграли два матча с «СКА-Варяги» из Санкт-Петербурга
«Сахалинские Акулы» провели две встречи на домашнем льду с ХК «СКА-Варяги». Уже на 5 минуте с передач Дениса Пяткина и Даниила Глухарёва Егор Агеев открыл счёт в пользу «Сахалинских Акул». За 7 минут до конца первого периода «СКА-Варяги» остаются в меньшинстве, а островной команде удаётся реализовать большинство. Даниил Москалёв от синей отдал пасс Агееву, тот пытался забросить шайбу в ворота Павла Давыдюка, но безуспешно. Её тут же подхватил Глухарёв и завершил начатое. Счет - 2:0.
Во втором периоде Александру Катаеву удаётся размочить счёт, но «Акулы» не заставили долго ждать. Буквально через 5 минут Алексей Бозунов отдаёт пасс из-за ворот Артёму Русакову, а тот попадает прямо в цель.
Вскоре перед болельщиками развернулась массовая потасовка. С трудом, но судьям удалось утихомирить «бойцов». Игроки обоих команд отправились в штрафной бокс, а Александр Катаев («СКА-Варяги») и Савва Дубовицкий («Сахалинские Акулы») были дисквалифицированы до конца матча. За пару минут до сирены, Егор Курилкин установил финальный счёт на табло, забросив 4 шайбу в ворота соперника. Во второй встрече команд хозяева уступили со счётом 3:4.
На первой минуте Кирилл Танков из «Варягов» зарабатывает удаление и «Акулы» воспользовались ситуацией. Станислав Баснев отдал пас на Алексея Бозунова, а тот точным броском поражает в верхний угол ворот Кирилла Обыскалова. Спустя 6 минут хозяева вновь овладели численным преимуществом, и Владимир Кротов заброшенной шайбой увеличивает отрыв от команды-соперника.
Во втором периоде гостям удалось сравнять счёт. Заброшенными шайбами отличились Кирилл Танков Илья Андреев. В начале последней двадцатиминутки Кирилл Купцов отправляется на скамейку штрафников. Александр Катаев реализует большинство питерской команды, после чего тренерами «Сахалинских Акул» было принято решение о замене вратаря. Вместо Георгия Колупаева в калитку встал Кирилл Кузьменко. Тут же Даниил Глухарёв зарабатывает удаление за подножку, но островной команде это не помешало. На 19 секунде меньшинства Алексей Бозунов с передачи Станислава Баснева оформляет дубль в ворота соперника, уровняв тем самым шансы команд на победу. Но уже через минуту Матвей Кабуш установил итоговый счёт на табло, принеся победу «СКА-Варягам».
Следующие домашние матчи «Сахалинских Акул» пройдут 20 и 21 ноября. На этот раз островная команда встретится с московским «Спартаком».
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