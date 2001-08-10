Турнир по скалолазанию пройдет в Южно-Сахалинске
Первый турнир по скалолазанию в дисциплине боулдеринг «SAKHROCK-2019» состоится в Южно-Сахалинске 17 ноября. Он пройдет в формате фестиваля в четырех категориях: мужчины и женщины, новички и опытные скалолазы, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.
- Боулдеринг – самая зрелищная дисциплина в скалолазании. Участникам необходимо пройти 15 коротких, но сложных маршрутов. Победителем становится тот, кто за отведённое время пролезет больше всего трасс. Отдельные очки даются за пролаз с первой попытки, - рассказали организаторы турнира.
Категория «новички» начнет соревноваться в 10:00, а в 12:30 развернётся битва среди опытных скалолазов. Состязания пройдут на скалодроме «Аполлон» (ул. Есенина, 42, 2).
Подробности можно узнать по телефонам: 8-961-814-97-10 (Валентин), 8-914-090-42-65 (Елизавета).
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