Островитян приглашают заняться гольфом

Сахалинская федерация развития гольфа совместно с Домом детского творчества Анивы ведет набор детей от 6 до 17 лет в спортивную секцию гольфа. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

Одно из отличий гольфа от других видов спорта – отсутствие ограничений по возрасту, физической подготовке и комплекции.

Все занятия будут проходить на бесплатной основе, весь гольф-инвентарь также предоставляется бесплатно.

Спортсменов ждут:

- программы и методики обучения, с индивидуальным подходом к каждому ученику;

- в зимний период комфортные условия обучения в спортивном зале, адаптированном под гольф;

- в летний период тренировки на свежем воздухе и регулярные выезды на гольф-поле.

Сбор желающих записаться в секцию гольфа пройдет 21 ноября 2019 г. в здании Дома детского творчества г.Анива по адресу ул. Калинина, 52, кабинет № 20 (1 этаж). Начало в 16:00 часов.

Получить подробную информацию можно по телефону: 8-924-495-51-48 или в социальных сетях «Инстаграм» (@mmashogun), Вконтакте, Одноклассники.