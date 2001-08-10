Каратисты Сахалина завоевали десять медалей на соревнованиях в Корее

Девятый корейский спортивный университетский фестиваль и первые международные соревнования по каратэ среди студентов под эгидой Федерации студенческого спорта Республики Корея состоялись в Пусане. За звание сильнейших боролись спортсмены из Бангладеша, Индии, Казахстана, Непала, Республики Кореи и России.

Как рассказали в пресс-службе островного минспорта, среди студентов золото и серебро в копилку сборной России принесли представители Сахалинского государственного университета Семен Губайдулин (кумитэ мужчины до 75 кг) и Никита Будников (кумитэ мужчины до 84 кг). Молодые люди вместе с доцентом кафедры физической культуры и спорта СахГУ Леонидом Ким также поучаствовали в командных соревнованиях, где завоевали еще две золотые медали по ката и кумитэ.

В рамках международного фестиваля своих старших товарищей поддержали Никита Троц (кумитэ юноши 12-13 лет) и Святослав Буренков (кумитэ юноши 10-11 лет). Молодые люди также пополнили копилку островной сборной и завоевали две золотые медали. Георгий Коваленко (кумитэ юноши 14-15 лет до 57 кг) занял второе место, а Святослав Буренков – третье.

Среди ветеранов в кумитэ и ката серебро и бронзу завоевал Леонид Ким.

По результатам соревнований островная сборная завоевала второе место в медальном зачете.