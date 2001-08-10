Сахалинские хоккеисты поучаствовали во всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по хоккею «Первенство сборных команд Федеральных округов» среди юношей до 14 лет прошли в Сочи. Участие в них приняли команды, сформированные филиалами Федерации хоккея России, а также региональными федерациями - Приволжский ФО, Северо-Западный ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО, Уральский ФО, Центральный ФО, Южный ФО и сборные команды Москвы и Санкт-Петербурга.

В составе сборной команды, представляющей Дальневосточный регион, выступали семь игроков спортивной школы «Кристалл» из Южно-Сахалинска, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение. В их числе один вратарь, три нападающих и три защитника. Кроме сахалинцев членами сборной стали представители Хабаровской и Благовещенской хоккейных школ.

В рамках турнира каждая команда провела по восемь матчей, встречаясь с каждым из соперников.

Хоккеисты Дальневосточного федерального округа в ходе соревнований заработали шесть очков, которых не хватило, чтобы подняться в турнирной таблице выше седьмого места. Тренеры команды отмечают, что возможно на техническом уровне игры сказалось ограниченное количество времени, данного спортсменам для того, чтобы получить сыгранность.

В результате соревнований первыми стали представители Центрального федерального округа. На втором месте команда Москвы. А бронзовые награды завоевали хоккеисты Санкт-Петербурга.

Вернувшись из Сочи, хоккеисты «Кристалла» будут готовиться к следующему этапу первенства ДФО.