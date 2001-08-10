Сахалинская область отметила всероссийский день самбо
Сахалинская область отметила Всероссийский день самбо. Центром празднования накануне стал Корсаков. На турнире собрались около 300 спортсменов из разных уголков островного региона, а также из Якутии, Хабаровского и Приморского краев. Прибыли и зарубежные гости – самбисты из Республики Кореи, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Спортивный комплекс «Флагман», где проходили соревнования, с трудом вместил всех желающих поддержать юных спортсменов.
– Один из спортивных проектов, который сегодня активно развивается по всей России, - «Самбо в школу». Планируется его реализация и на сахалинской земле. Сегодня самбо – это не просто вид спорта, это стиль жизни, это закалка характера, это то, что связывает всех нас с историей нашей страны. Желаю хорошей красивой борьбы. Покажите на ковре максимум своих возможностей, – обратился к борцам на торжественной церемонии открытия заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Байдаков.
С Днем самбо спортсменов от лица компании ООО «Газпромнефть-Сахалин», при поддержке которой проводились состязания, также поздравил руководитель обособленного подразделения в Южно-Сахалинске Алексей Романов.
Участники в возрасте от 7 до 14 лет боролись сразу в двух залах на четырех коврах. Сильнейших выявляли в четырех возрастных категориях. Зачастую силы юных атлетов были равны, а победитель определялся только на последних секундах.
14-летний холмчанин Егор Ившин выиграл свой очередной поединок с перевесом в счете, но в равной борьбе.
– Схватка далась мне непросто. Соперник попался сильный физически и с разнообразной техникой. У меня получилось переломить ход поединка и победить. Но несмотря на это, я не доволен, как провел встречу, потому что допустил много промахов. Буду работать над ошибками и повышать свое мастерство, – поделился юный борец.
Почетными гостями праздника стали легенды российского национального вида спорта – победители и призеры чемпионатов мира, Европы, Азии и России – братья-близнецы Дмитрий и Илья Лебедевы, судья международной категории по самбо Евгений Барков.
Сегодня в Корсакове самбо – популярный вид спорта, эти видом борьбы занимаются более 400 мальчишек и девчонок. А начиналась история корсаковского самбо в 1980-х годах.
– Это было небольшое полуподвальное помещение и несколько человек единомышленников. Сегодня, конечно, условия стали намного лучше, появилась возможность проводить такие большие соревнования. И количество ребят-самбистов возросло многократно, – рассказал ветеран корсаковского самбо Владимир Богомазов.
Всероссийский день самбо – особая дата для сахалинцев – земляков родоначальника национальной борьбы Василия Ощепкова.
– Третий год подряд этот день превращается в Корсакове в настоящий праздник, к которому присоединяются не только самбисты, но и все любители спорта. Отрадно видеть, что с каждым годом количество его участников растет, приезжают борцы из других регионов и стран. В дальнейшем мы обязательно будем развивать в Корсакове эту традицию, популяризировать наш национальный вид спорта, – отметил мэр Корсаковского городского округа Тимур Магинский.
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