Тихоокеанское
информационное агентство
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Сахалинская область отметила всероссийский день самбо

Сахалинская область отметила всероссийский день самбо

Сахалинская область отметила Всероссийский день самбо. Центром празднования накануне стал Корсаков. На турнире собрались около 300 спортсменов из разных уголков островного региона, а также из Якутии, Хабаровского и Приморского краев. Прибыли и зарубежные гости – самбисты из Республики Кореи, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Спортивный комплекс «Флагман», где проходили соревнования, с трудом вместил всех желающих поддержать юных спортсменов.

– Один из спортивных проектов, который сегодня активно развивается по всей России, - «Самбо в школу». Планируется его реализация и на сахалинской земле. Сегодня самбо – это не просто вид спорта, это стиль жизни, это закалка характера, это то, что связывает всех нас с историей нашей страны. Желаю хорошей красивой борьбы. Покажите на ковре максимум своих возможностей, – обратился к борцам на торжественной церемонии открытия заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Байдаков.

С Днем самбо спортсменов от лица компании ООО «Газпромнефть-Сахалин», при поддержке которой  проводились состязания, также поздравил руководитель обособленного подразделения в Южно-Сахалинске Алексей Романов.

Участники в возрасте от 7 до 14 лет боролись сразу в двух залах на четырех коврах. Сильнейших выявляли в четырех возрастных категориях. Зачастую силы юных атлетов были равны, а победитель определялся только на последних секундах.

14-летний холмчанин Егор Ившин выиграл свой очередной поединок с перевесом в счете, но в равной борьбе.

– Схватка далась мне непросто. Соперник попался сильный физически и с разнообразной техникой. У меня получилось переломить ход поединка и победить. Но несмотря на это, я не доволен, как провел встречу, потому что допустил много промахов. Буду работать над ошибками и повышать свое мастерство, – поделился юный борец.

Почетными гостями праздника стали легенды российского национального вида спорта – победители и призеры чемпионатов мира, Европы, Азии и России – братья-близнецы Дмитрий и Илья Лебедевы, судья международной категории по самбо Евгений Барков.

Сегодня в Корсакове самбо – популярный вид спорта, эти видом борьбы занимаются более 400 мальчишек и девчонок. А начиналась история корсаковского самбо в 1980-х годах.

– Это было небольшое полуподвальное помещение и несколько человек единомышленников. Сегодня, конечно, условия стали намного лучше, появилась возможность проводить такие большие соревнования. И количество ребят-самбистов возросло многократно, – рассказал ветеран корсаковского самбо Владимир Богомазов.

Всероссийский день самбо – особая дата для сахалинцев – земляков родоначальника национальной борьбы Василия Ощепкова.

– Третий год подряд этот день превращается в Корсакове в настоящий праздник, к которому присоединяются не только самбисты, но и все любители спорта. Отрадно видеть, что с каждым годом количество его участников растет, приезжают борцы из других регионов и стран. В дальнейшем мы обязательно будем развивать в Корсакове эту традицию, популяризировать наш национальный вид спорта, – отметил мэр Корсаковского городского округа Тимур Магинский.

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