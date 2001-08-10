Островные волейболисты нанесли поражение «Дагестану» в трех партиях

Накануне, 17 ноября, «Элвари-Сахалин» и «Дагестан» из Махачкалы начали двухматчевое противостояние в рамках третьего тура чемпионата России (высшая лига «Б»). Болельщики, пришедшие в спортивный комплекс «СШ по волейболу, стали свидетелями победы хозяев площадки в трех партиях.

Игра едва началась, а главный тренер гостей уже взял технический тайм-аут. Не прошло и полутора минут с начала матча, как его подопечные проигрывали 0:3. Сначала Михаил Кокошин и Андрей Мельников заблокировали удар соперника. Затем дагестанцы не справились с подачей Егора Горбаня, и тут же ошиблись в довольно простой ситуации.

Тайм-аут позволил волейболистам из Махачкалы перевести дух, но не позволил догнать хозяев площадки. Артем Бутько уверенно дирижировал атаками «Элвари», а наши игроки атаки раз за разом доводили до логического завершения его передачи. Правда, были и ошибки, вследствие которых островитянам никак не удавалось добиться комфортного преимущества. И все же развязка сета наступила довольно быстро – 25:20 в пользу «Элвари-Сахалин».

Во второй партии «Элвари-Сахалин» буквально разрывал оборону соперника, вырвавшись вперед на 10 очков (21:11). Однако затем, что-то пошло не так. Главный тренер «Элвари» Игорь Гайдабура был вынужден взять два тайм-аута, но ничего не помогало. Гости с каждым розыгрышем мяча приближались все ближе и ближе, отыграв семь очков подряд.

Хорошо, что Роман Видченко поставил непреодолимый шлагбаум на пути удара волейболиста «Дагестана, а Олег Величко удачно сыграл в атаке. Однако болельщикам в эти минуты было тревожно. Благо, что Андрей Мельников взял игру на себя и завершил сет – 25:21.

В третьей партии гости, поймавшие кураж, вышли вперед – 5:1. В обратную сторону цифры на табло изменились только в середине сета (12:11 после результативной атаки Олега Величко).

Затем несколько раз удачно завершил атаки Артур Себирзянов, стабильно «работали» блокирующие, а подача летела туда, куда нужно. В итоге «Элвари-Сахалин» удалось оторваться от соперника и довести партию до победы – 25:18.

- Понравилось, что наши волейболисты были настроены на игру, заряжены. Понравилась моментами игра на блоке, но это так и должно быть. А вот того, над чем надо работать, очень много. Мы можем вести, вести в счете, а потом расслабиться, недооценив соперника, и получить, как было сегодня во второй партии, - подвел итог матча директор ГБУ «СШ по волейболу» Сергей Кирсанов.

Добавим, что повторный матч между «Элвари-Сахалин» и «Дагестаном» состоится сегодня, 18 ноября в спортивном комплексе ГБУ «СШ по волейболу» (ул. Горького, 7/3). Начало в 18:00.