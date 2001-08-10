Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2019
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10:15, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Островные каратисты оспорят право на участие в первенстве Европы

Сборная команда Сахалинской области по карате отправилась в Тюмень, чтобы принять участие во всероссийских соревнованиях «Надежды России».

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном минспорта, турнир проводится среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 и 18-20 лет. Победители и призёры состязаний войдут в состав сборной команды России и получат право защищать честь страны на 47-м первенстве Европы по каратэ WKF, которое пройдёт с 6 по 9 февраля в Венгрии.

В начале нового учебного года все претенденты на поездку пройдут тренировочный сбор, который станет заключительным при подготовке к крупнейшим молодёжным международным соревнованиям.

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