Сахалинские борцы завоевали медали всех достоинств на турнире в Чите

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 15-16 и межрегиональный турнир среди юношей 12-13 лет прошел в Чите. Соревнования посвятили памяти мастера спорта СССР Виктора Зверева.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного минспорта, состязания получились очень масштабными как по количеству участников (свыше 250 борцов), так и по их географии. На ковер вышли представители десяти российских регионов, а также команда из Китая.

В старшей возрастной группе островитяне стали обладателями одной медали. Артем Ахмадеев из Южно-Сахалинска занял третье место в весовой категории до 42 кг. Подопечный тренера Хон У Сик в полуфинале проиграл борцу из Приморья, а в борьбе за бронзу одолел сверстника из Томска.

В младшей возрастной группе отличились борцы из Анивы. Илья Богатырев занял первое место в весовой категории до 44 кг, а Александр Мархинин стал вторым призером в весе до 75 кг.