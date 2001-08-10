Тихоокеанское
информационное агентство
13 Декабря 2019
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12:30, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сильнейших в бадминтоне определят в Южно-Сахалинске

Чемпионат Сахалинской области по бадминтону «Сахалинская зима» пройдёт 15 декабря в Южно-Сахалинске.

В соревнованиях примут участие 24 сахалинца - шесть женских и шесть мужских пар, которые представят Корсаковский и Невельский районы, а также Южно-Сахалинск.

Турнир пройдёт по круговой системе. По итогам чемпионата определятся две пары победителей – по одной среди мужчин и женщин. Бадминтонисты, занявшие первое место, получат кубки. Всем призёрам турнира вручат приятные подарки, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на региональное министерство спорта.

Мероприятие пройдёт по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Горького 7/1, ВЦ «Сахалин». Начало в 12:00.

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