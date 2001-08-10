«Сахалинские Акулы» вновь обыграли «Капитана»
Вторая встреча «Сахалинских Акул» и «Капитана» состоялась в подмосковном Ступино. Островная команда обыграла соперника с тем же счётом, что и в предыдущем матче, но уже в основное время. Об этом ТИА "Острова" сообщили в областном министерстве спорта.
Счёт встречи вновь открыли гости. Егор Агафонов оставил «Капитан» на 2 минуты в меньшинстве, а «Акулы» успешно его реализовали. Юрий Сталев принял пас от Дмитрия Жеребкина и практически от синей линии отправил шайбу в ворота хозяев. Этот гол стал первым для защитника в его карьере в МХЛ. По ходу периода островной коллектив проявлял активный прессинг, а ступинцы находились в основном в оборонительной позиции. Однако счёт на табло оставался неизменным.
Во второй двадцатиминутке сахалинской команде удалось укрепить своё преимущество. Виктор Башлаев щёлкнул по шайбе, но та отрикошетила от щитка голкипера «Капитана» и попала прямо под клюшку Денису Пяткину. Последнему удалось закончить начатое своим коллегой. По ходу периода страсти накалялись. Команды проводили острые атаки друг против друга, что приводило лишь к удалениям игроков с поля. Счёт изменился лишь в последнюю минуту второго периода. «Акулам» вновь удалось реализовать лишнего. На этот раз шайбой в воротах «Капитана» отметился Филипп Кнауб.
После перерыва хозяева заменили Антона Девяткина на Артемия Плешкова в воротах. Вскоре замена коснулась и островной команды. Фёдор Крощинский и Алексей Рыбин забросили по шайбе в ворота Кирилла Кузьменко, уменьшив отрыв в счёте, а в рамку «Акул» встал Григорий Колупаев. К середине матча команда гостей вновь успешно воспользовалась своим численным преимуществом. С передачи Егора Курилкина Дмитрий Жеребкин забросил четвёртую шайбу в «капитанские» ворота, которая стала победной для «Акул». Незадолго до финальной сирены Амиру Гараеву удалось поразить ворота Григория Колупаева, но это не повлияло на исход встречи.
Матч окончился со счётом 3:4 в пользу «Сахалинских Акул». После встреч с «Капитаном» островная команда заработала 4 очка и поднялась с 13 на 11 строчку таблицы Париматч чемпионата МХЛ.
Заключительные матчи 2019 года пройдут 28 и 29 декабря в городе Чехов против «Русских Витязей». Сахалинцы смогут наблюдать за ходом матча на ютуб-канале МХЛ в 21:00 по местному времени.
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