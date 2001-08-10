Тихоокеанское
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17 Января 2020
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14:26, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские скалолазы впервые поучаствовали в дальневосточном первенстве

Сахалинские скалолазы впервые поучаствовали в дальневосточном первенстве

Первенство Дальневосточного федерального округа по скалолазанию прошло в Хабаровске. Свои навыки скалолазания показывали около 180 спортсменов со всего Дальнего Востока. Участникам предстояло показать свои силы в двух дисциплинах: трудность и скорость.

Как сообщили в региональном минспорта, Сахалинская область на соревнованиях была представлена впервые. Честь островного региона отстаивали Валентин Кузнецов, Елизавета Мальгинова, Ксения Павлова, Алексей Губский, Никита Губский, Софья Кольина и Роман Иванов.

Островные спортсмены не заняли призовых мест, однако Никита Губский на соревнованиях выполнил второй юношеский разряд, а Софья Кольина - третий.

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