Сахалинские скалолазы впервые поучаствовали в дальневосточном первенстве

Первенство Дальневосточного федерального округа по скалолазанию прошло в Хабаровске. Свои навыки скалолазания показывали около 180 спортсменов со всего Дальнего Востока. Участникам предстояло показать свои силы в двух дисциплинах: трудность и скорость.

Как сообщили в региональном минспорта, Сахалинская область на соревнованиях была представлена впервые. Честь островного региона отстаивали Валентин Кузнецов, Елизавета Мальгинова, Ксения Павлова, Алексей Губский, Никита Губский, Софья Кольина и Роман Иванов.

Островные спортсмены не заняли призовых мест, однако Никита Губский на соревнованиях выполнил второй юношеский разряд, а Софья Кольина - третий.