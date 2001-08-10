Островитян приглашают поучаствовать в «Лыжне России»

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт на территории лыжной трассы села Троицкое. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

8 февраля показать свои силы в лыжной гонке сможет любой желающий, предоставивший справку о допуске к участию в соревнованиях. Её можно получить в областном врачебно-физкультурном диспансере по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 29а, либо в поликлинике по месту прописки, начиная с 22 января. С собой необходимо иметь паспорт и страховой полис.

Регистрация на соревнования откроется 23 января и продлится до 7 февраля. Подать заявку на участие можно будет по адресам: Южно-Сахалинск, ул. Горького, 33, (лыже-биатлонный комплекс, 1-й этаж, с 15:00 до 19:00), либо ул. Центральная, 39 (Троицкое, с 10:00 до 17:00). Также заявку можно отправить на адрес электронной почты troitsk_sportscool@mail.ru.

Ожидается, что в «Лыжне России 2020» примут участие около 1500 сахалинцев. Им предстоит пробежать одну из четырёх дистанций, в зависимости от возрастной группы: 200 метров, 2, 5 или 10 километров. Открытие соревнований состоится 8 февраля в 11:40, первые старты пройдут в 12:00.