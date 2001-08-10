Юным спортсменам из Горнозаводска подарили мотоциклы
Юным спортсменам из Горнозаводска подарили четыре мотоцикла. С этой просьбой жители Невельского района ранее обратились к губернатору Валерию Лимаренко. Накануне ребята из мотоциклетного клуба «Юность» провели первую тренировку на новой технике, пишет пресс-служба регионального правительства.
В горнозаводском клубе занимаются около 10 юных спортсменов в возрасте от 5 лет и старше. Мотоциклисты постоянно занимают призовые места на областных первенствах. Ребята мечтали о новой технике, чтобы быстрее прогрессировать в этом зрелищном виде спорта.
– Мне нравится мотоспорт. Дух захватывает! Новые мотоциклы очень классные. Жду-не дождусь, когда приступим к тренировкам, – поделился семилетний спортсмен Глеб Архицкий.
В июле прошлого года на встрече с жителями Невельского района к губернатору обратился тренер по мотоциклетному спорту Вячеслав Чайка. Он попросил оказать содействие в приобретении новых мотоциклов для занятий с детьми и подростками. Областные власти договорились с местным угледобывающим предприятием «Горняк-1», и руководство компании выразило желание помочь.
– В Сахалинской области большое внимание уделяется развитию детского спорта, в том числе технических видов. Вдвойне приятно, что к этой работе активно подключается бизнес-сообщество. Предприниматели выступают с социальными инициативами, занимаются благотворительностью. От имени губернатора и себя лично хочу выразить благодарность компании «Горняк-1». А юным невельчанам желаю удачных стартов, побед на соревнованиях и в жизни, – сказал первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков.
К поздравлениям также присоединились глава Невельского района Алексей Шабельник и президент компании «Горняк-1» Аслан Тадтаев. Они выразили уверенность, что новые мотоциклы европейского производства помогут юным спортсменам из Горнозаводска добиться больших вершин.
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